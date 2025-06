“Per circa quindici minuti sono rimasti sotto tiro, negoziando con un individuo che li minacciava con un fucile”.

È accaduto ai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli e a renderlo noto è il Nuovo Sindacato Carabinieri Campania che ricostruisce i fatti accaduti la sera dello scorso venerdì sulla Strada Provinciale 175.

Come spiegato dal Sindacato, i Carabinieri erano impegnati in un servizio di perlustrazione quando la loro attenzione è stata richiamata da un’auto che, lampeggiando e suonando il clacson, li avrebbe seguiti con insistenza. Giunti in via Francesco Mimbelli, i militari hanno deciso di fermarsi per prestare eventuale soccorso ma, ancora prima di scendere dall’auto di servizio, il conducente del veicolo avrebbe arrestato la marcia bruscamente, aperto lo sportello anteriore sinistro e si sarebbe posizionato in piedi sul montante, imbracciando un fucile modello carabina.

“Momenti di altissima tensione – sottolinea Nuovo Sindacato Carabinieri – che hanno visto i carabinieri sotto minaccia con parole inequivocabili: ‘Se non mi uccidete, ucciderò io voi e se non lo fate subito mi avvicino anche’. Malgrado il fucile puntato addosso, i militari, dimostrando straordinario sangue freddo ed encomiabile lucidità, in quegli attimi concitati hanno deciso di non ricorrere immediatamente all’arma di ordinanza, una scelta motivata dalla volontà di evitare un possibile conflitto a fuoco che avrebbe messo a repentaglio i numerosi civili presenti e provenienti dalla spiaggia”.

Grazie a una delicata opera di mediazione, condotta in un momento di estrema vulnerabilità con abilità e determinazione, l’uomo ha riposto l’arma nella propria auto. Appena i militari si sono avvicinati, però, si sarebbe scagliato contro uno di loro tentando di strappargli la pistola dalla fondina afferrandone il calcio. Solo grazie alla prontezza e alla reazione immediata dei carabinieri, coadiuvati dall’arrivo di altri colleghi in supporto e grazie al sistema di sicurezza della fondina, è stato evitato il peggio. A quel punto, l’uomo è stato immobilizzato, messo in sicurezza e arrestato, per poi essere condotto presso gli uffici della Stazione di Santa Cecilia in attesa del rito direttissimo.

“Elogio alla professionalità e al coraggio dei colleghi di Eboli di fronte al grave pericolo sperimentato viene espresso dal Nuovo Sindacato Carabinieri Campania – sottolinea il segretario generale regionale di NSC Francesco Napoli -. Esprimiamo il nostro plauso e la nostra più profonda ammirazione per le eccezionali doti di autocontrollo e mediazione manifestate, che hanno messo in luce non solo l’elevata preparazione dei militari, ma anche i costanti pericoli a cui le Forze dell’Ordine sono esposte quotidianamente nell’adempimento del loro dovere. L’episodio di Eboli è l’ennesima riprova dei rischi incalcolabili che i Carabinieri e, più in generale tutte le Forze dell’Ordine, affrontano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini: il coraggio, la professionalità e la capacità di gestione dello stress dimostrati dai colleghi di Eboli meritano il massimo riconoscimento. La loro azione, mirata a scongiurare un conflitto a fuoco in presenza di civili – conclude – è un esempio lampante di altruismo e profondo senso del dovere e noi di NSC continueremo a batterci per garantire che i nostri carabinieri operino sempre nelle migliori condizioni di sicurezza e con gli strumenti adeguati per far fronte a minacce così gravi”.