Prosegue l’attività di monitoraggio e sicurezza del territorio disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli guidato dal Tenente Colonnello Daniele De Sanctis.

Ieri sera gli agenti hanno effettuato un posto di controllo mirato a Santa Cecilia, focalizzandosi sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano. L’operazione ha portato al rilevamento di diverse infrazioni al Codice della Strada e all’adozione di misure di sicurezza urbana.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al degrado è stato emesso un provvedimento di Daspo Urbano (allontanamento) nei confronti di un uomo che impediva la libera fruizione degli spazi pubblici.

Inoltre è stata elevata una sanzione per guida senza patente ed è stato sanzionato un cittadino indiano, residente in Italia da oltre 10 anni, che guidava con la patente straniera non convertita, violando le norme vigenti per i residenti di lungo periodo. Gli agenti hanno anche sequestrato due veicoli privi dell’assicurazione obbligatoria.

I controlli della Polizia Municipale continueranno su tutto il territorio comunale nelle prossime settimane.