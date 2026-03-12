La scorsa notte ignoti hanno preso di mira una pizzeria di Eboli.

Dai primi rilievi pare che i ladri siano entrati dalla porta laterale del locale, asportando poi il registratore di cassa e provocando danni all’interno della struttura.

Questa mattina il proprietario si è accorto del danno e ha sporto denuncia ai Carabinieri. Saranno utili le immagini di videosorveglianza per dare un volto ai malviventi che continuano a lasciare le comunità in agitazione.

Ieri sera anche ad Agropoli una pasticceria è stata oggetto di furto.