Fuoristrada rubato ad una società di noleggio di Ottaviano viene ritrovato ad Eboli.

Ieri la Polizia Municipale ha scoperto la Jeep Wrangler ibrida parcheggiata nel Rione Paterno.

I ladri avevano sostituito le targhe italiane con alcune francesi per poter viaggiare tranquillamente.

Si sospetta che la Wrangler venisse usata da trafficanti di stupefacenti napoletani che riforniscono le piazze del salernitano.

La Municipale ha sequestrato il veicolo e poi lo ha restituito alla società di noleggio.