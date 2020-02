Eboli: Fratelli d’Italia riunisce il centrodestra in vista delle elezioni. Domani un tavolo di confronto

Domani, venerdì 14 febbraio, presso la sede ebolitana di Fratelli d’Italia, si apre il tavolo delle forze del centrodestra, in vista delle prossime scadenze elettorali.

L’iniziativa è del portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, Vitantonio Marchesano, che metterà allo stesso tavolo i responsabili ebolitani delle forze politiche di centrodestra. L’obiettivo è avviare la fase di consultazione programmatica, attraverso un confronto che punti a stabilire priorità di governo locale e obiettivi amministrativi.

“Mettiamo in campo idee e programmi – dice il portavoce di Fratelli d’Italia -, riunendo allo stesso tavolo le forze omogenee del centrodestra cittadino, con cui avviare la fase di valutazione di ipotesi programmatiche per Eboli. Fratelli d’Italia mette a disposizione uomini ed idee per il governo della città e rilancia il proprio ruolo nell’area di centrodestra in vista delle prossime scadenze elettorali. L’iniziativa del partito di Giorgia Meloni è anche la risposta più autentica al gossip cittadino, frutto di ignoranza dei processi politici e delle posizioni in campo, che evidentemente segue un disegno interessato che punta a sostenere inutili e dannose pretese di gestione dell’area“.

“Fratelli d’Italia, come dimostra l’iniziativa del tavolo di confronto – continua Marchesano -, è in campo con uomini, idee e schieramento per un futuro possibile della città. I reiterati attacchi di chi immagina di potere mettere le mani su idee e simbolo della destra italiana, ad Eboli rappresentata da Fratelli d’Italia, come sempre presentati come verità assoluta, ma senza sentire i diretti interessati e facendo passare per cronaca quella che è solo azione personale di denigrazione, frutto di ignoranza di quanto avviene sul territorio, sono il segnale che la discesa in campo diretta di Fratelli d’Italia e del centrodestra ebolitano preoccupa qualcuno. Un gossip spacciato per cronaca politica, con affermazioni puntualmente smentite giorno dopo giorno dai fatti e dagli atti“.

– Paola Federico –