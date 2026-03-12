Momenti di paura ieri sera in zona Santa Cecilia a Eboli.

Alcuni malviventi col volto travisato si sono introdotti in un’abitazione e una volta dentro, trovatosi il proprietario faccia a faccia, lo hanno immobilizzato legandogli mani e piedi.

Gli ignoti nel frattempo sono riusciti ad appropriarsi di denaro in contante, preziosi e altri beni di valore per un bottino complessivo di circa 10mila euro.

Dalle prime indagini, pare che gli uomini siano fuggiti con l’auto della vittima, poi abbandonata e ritrovata a poca distanza.

I Carabinieri della Compagnia di Eboli, allertati ad intervenire, hanno raccolto le prime testimoninaze e si avvarranno delle immagini di videosorveglianza per dare un nome ai responsabili.