Tolleranza zero da parte della Polizia Municipale di Eboli che ha fermato un parcheggiatore abusivo molesto e sequestrato due auto senza assicurazione.

L’azione degli agenti, guidati dal Comandante De Sanctis, prosegue senza sosta con il controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e il rispetto del Codice della Strada. Nelle ultime 24 ore l’impegno degli uomini in divisa ha portato a risultati significativi su più fronti.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia Giudiziaria, operando in abiti civili e con auto di copertura, sono intervenuti in Via Pescara, nei pressi del Distretto Sanitario ASL 64. L’operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini esasperati dalla presenza di un parcheggiatore abusivo.

Così è stato colto in flagrante un 32enne, residente in provincia di Caserta, mentre chiedeva denaro con insistenza e petulanza agli automobilisti in cambio di una non richiesta “guardiania”. Nei suoi confronti è scattata la denuncia ai sensi dell’articolo 660 del Codice penale per molestia e disturbo alle persone. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, gli agenti hanno proceduto al sequestro dei proventi illeciti e all’emissione di un verbale di allontanamento (Daspo Urbano).

Il monitoraggio è proseguito durante i controlli serali, focalizzati sulla verifica della copertura assicurativa e della sicurezza stradale. Il bilancio è di due veicoli di grossa cilindrata sequestrati poiché privi di assicurazione RCA. Il primo era di un imprenditore locale, il secondo di un cittadino straniero.

Quest’ultimo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga innescando un inseguimento tra le vie cittadine. L’uomo è stato prontamente bloccato dagli agenti. Oltre al sequestro del mezzo per la mancanza di assicurazione, al trasgressore sono state contestate sanzioni per guida pericolosa ed è stata applicata l’immediata sospensione della patente di guida.