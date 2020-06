Eboli: da domani aperto tutte le mattine l’Ufficio Postale di Santa Cecilia

Una buona notizia per gli oltre diecimila utenti delle periferie ebolitane. Da domani l’ufficio postale di Santa Cecilia resterà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato. In queste settimane i tanti utenti, soprattutto persone anziane, hano trovato difficoltà nel recarsi agli uffici postali, in quanto facilmente si creavano assembramenti e diventava difficile mantenere la distanza di sicurezza.

A spiegare le novità è il delegato alla sicurezza del Comune di Eboli, Giuseppe La Brocca. “Devo sottolineare il fatto che prima gli uffici postali a Santa Cecilia erano aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (sabato 8.30-12.35) – spiega – A partire da domani invece saranno a disposizione dei cittadini tutte le mattine dal lunedì al sabato“.

Il consigliere La Brocca ha poi sottolineato:”Sollecitato da me e dai residenti, il sindaco di Eboli Massimo Cariello in queste settimane ha scritto al direttore delle Poste, la dottoressa Marcella Ricci, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile e ci ha comunicato che da domani riprenderanno l’orario normale. Ringrazio il sindaco Massimo Cariello e la direttrice delle Poste Marcella Ricci per aver accolto le esigenze del territorio“.

Infine un messaggio all’utenza:”Devo fare un plauso all’Associazione Nazionale Polizia di Stato del presidente Rocco Magliano ed ai suoi volontari che hanno fatto rispettare e continueranno anche domani a far mantenere le distanze ed indossare i dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti). Agli utenti lancio l’invito a collaborare e recarsi alle poste nell’arco della settimana e non più nei tre giorni come prima, per evitare disagi ed assembramenti“.

– Chiara Di Miele –