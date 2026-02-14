Attimi di paura ieri lungo la SP30 ad Eboli. Un trattore, per cause da accertare, avrebbe urtato uno straniero in bicicletta in località Fiocche. L’uomo è caduto sull’asfalto, riportando ferite ed escoriazioni, senza gravi conseguenze.

La persona alla guida del mezzo agricolo si sarebbe dapprima fermata, ma all’arrivo dei Carabinieri si sarebbe dileguata per alcune strade di campagna, facendo perdere le sue tracce.

Il ferito è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e avrebbe rifiutato il ricovero.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, guidati dal Luogotenente Fabio Basilisco, per risalire al responsabile anche attraverso la videosorveglianza.