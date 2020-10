E’ uscito “Risvegliare il giorno”, il libro di Lucia Giallorenzo, giornalista di Salvitelle

“Risvegliare il giorno” è il titolo del libro di Lucia Giallorenzo, giornalista di Salvitelle, pubblicato lo scorso 11 settembre. E’ un invito rivolto a tutti, in particolare a chi vede offuscata l’alba.

E’ un libro utile a chi è giù di morale, a chi si interroga sulla Fede o a chi ha smesso di interrogarsi. “Invita a riflettere sull’Io credo ma nelle prove della vita – spiega l’autrice -. E’ utile a recuperare il senso delle parole, il valore del silenzio, a dare priorità a persone e situazioni che lasciano ispirare in noi la vita, per aiutare a scoprire anche un solo motivo per dire grazie alla vita“.

“Risvegliare il giorno” nasce dopo due anni di lavoro e la parte grafica è stata curata da Maurizio Felicino.

Ha l’obiettivo di voler essere uno scritto motivazionale, utile a fornire importanti spinte interiori. Tratta vari argomenti, tra cui anche la figura femminile con le sue dolcezze e sensibilità.

“Siamo tutti mendicanti di un sorriso” conclude Lucia Giallorenzo, invitando a leggere il suo ultimo lavoro.

– Chiara Di Miele –