E’ Rita Serritiello di Battipaglia una dei quattro protagonisti dello spot del concorso “Vinci Salvini”

E’ Rita Serritiello, 26enne originaria di Battipaglia, una dei quattro personaggi che compaiono alle spalle di Matteo Salvini nel video che promuove “Vinci Salvini”, il concorso lanciato dal ministro dell’Interno che consente di vincere un caffè con il leader della Lega mettendo semplicemente dei “Like” ai suoi post sui social.

Rita si ritiene attualmente “la donna più odiata e invidiata“, mentre giudica Salvini “uno come noi, non lo noti neanche che è un ministro“.

Per girare lo spot di “Vinci Salvini” è stata contattata dallo staff del ministro ed ha trascorso con lui e le altre tre comparse un’intera giornata a Roma. Nel 2018 la giovane battipagliese aveva partecipato alla prima edizione del concorso e aveva vinto una foto con Salvini e una sua telefonata.

In un’intervista rilasciata per l’occasione ad Adnkronos, Rita spende parole positive per lo staff del ministro, affermando che “è gente meravigliosa, che fa bene il proprio lavoro, non sono persone ‘montate di testa’. Ho poi notato che sono solo uomini, una cosa che mi sono spiegata pensando che magari è meglio, così non rischia di avere tutti i problemi che ha avuto Berlusconi“.

E proprio riguardo al politico di Arcore, ammette di aver votato per lui in passato e di averlo visto in Costa Smeralda, “ma – sostiene – non sono mai andata alle sue feste“.

Rita Serritiello non è nuova al piccolo schermo, infatti ha partecipato al programma televisivo di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

– Chiara Di Miele –