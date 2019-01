È il piccolo Alessandro Galvagno il primo nato del 2019 all’ospedale di Sapri

Cicogna puntuale anche nel Golfo di Policastro. È di Alessandro il primo vagito del 2019, che ha riempito di gioia il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri: il piccolo è nato da parto cesareo intorno alle ore 9,45 di oggi e alla nascita pesava 2,800 chilogrammi per 45 centimetri di lunghezza.

E’ un secondo fiocco azzurro per la famiglia di Alessandro, che finora è il primo nato del nuovo anno nel territorio del Golfo. Alessandro è il secondogenito di Graziella Donnantuono e Giuseppe Galvagno, cilentana lei, siciliano lui. Vivono a Vibonati e presto torneranno a casa per presentare il piccolo al fratellino.

A seguire il parto, minuto per minuto, il ginecologo Gaetano Cammarano, che ha tenuto in cura Graziella per tutta la gravidanza, e l’équipe di infermieri e ostetrica, diretta dal primario di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Immacolata, Vincenza Perazzo.

Una prima nascita significativa non solo per la famiglia del piccolo Alessandro ma per tutto il territorio, perché il Punto Nascita dell’ospedale di Sapri ha rischiato la chiusura a causa di un provvedimento preso dalla Regione Campania dopo il parere del Comitato Nazionale Percorso Nascita, che ha detto no alla deroga richiesta per i presidi ospedalieri di Polla, Sapri e Piedimonte Matese, che hanno meno di 500 nascite annue.

Il miracolo dell’amore è stato compiuto, il piccolo Alessandro e mamma Graziella stanno bene.

– Marianna Vallone –