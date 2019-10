Duplice arresto ad Eboli. I Carabinieri scoprono un latitante napoletano e il suo complice

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal Capitano Luca Geminale, hanno arrestato due uomini, il 30enne P.A. del posto e il 34enne G.G. di origini napoletane.

L’operazione nasce dallo spunto investigativo di un Carabiniere della Stazione di Eboli che, libero dal servizio, ha notato la presenza di P.A. nei pressi della stazione ferroviaria di Battipaglia. Consapevole che il ragazzo doveva trovarsi a casa, agli arresti domiciliari, il militare ha allertato i suoi colleghi che, immediatamente, si sono recati presso l’abitazione del 30enne constatandone l’assenza.

Nell’appartamento è stato scoperto G.G. che, da un rapido accertamento, è risultato essere un latitante, gravato da un ordine di cattura a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna per spaccio di droga, che ne aveva disposto la carcerazione al quale l’uomo si era sottratto scappando.

Il 34enne è stato prontamente arrestato e portato in caserma.

Nel frattempo P.A., grazie alle puntali indicazioni fornite dal carabiniere libero dal servizio, è stato bloccato da personale della Sezione Radiomobile lungo la strada di ritorno da Battipaglia ad Eboli. E’ stato condotto in caserma in stato di arresto per evasione dagli arresti domiciliari e favoreggiamento della latitanza di G.G.

Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato tradotto presso la Casa circondariale di Salerno Fuorni, mentre P.A. presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.

– Paola Federico –