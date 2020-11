Due uomini sorpresi a fare sesso in Piazza della Concordia a Salerno. Denunciati

Ha dell’incredibile quanto accaduto questa sera nella centralissima Piazza della Concordia a Salerno.

Due uomini sono stati sorpresi in strada dai militari dell’Esercito mentre consumavano un rapporto sessuale.

I militari, in servizio di controllo in città affinchè si rispettino le normative anti-Covid, hanno individuato i due e li hanno successivamente consegnati ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, diretti dal Maggiore Adriano Castellari.

Entrambi, residenti in provincia di Salerno, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

– Chiara Di Miele –