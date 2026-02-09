Tragedia sull’A2 del Mediterraneo, questa mattina, all’altezza di Montesano sulla Marcellana.

Al km 112, in direzione Nord, per cause da accertare una Dacia Sandero si è scontrata con un tir.

Nell’impatto il conducente dell’auto, un uomo, è purtroppo deceduto.

Presenti sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro, agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano, che hanno avviato le formalità di rito per accertare quanto accaduto e i Vigili del Fuoco per estrarre lo sventurato dalle lamiere.

Una mattinata difficile in A2: a poco meno di un chilometro dal tragico accaduto è avvenuto uno scontro tra due auto. Nell’impatto è rimasto ferito un bambino che è stato trasportato in eliambulanza al “Santobono” di Napoli.

Presenti sul posto per gestire la viabilità le squadre Anas.