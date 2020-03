La notizia di due tamponi positivi al Covid-19 è giunta questa sera all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per altrettanti pazienti ricoverati in isolamento.

Si tratta di un 70enne di Sessa Cilento che nei giorni scorsi è stato ad Ariano Irpino, ormai nota per essere tra le città chiuse in entrata e in uscita dall’ordinanza di Vincenzo De Luca, e di un 30enne di Vallo della Lucania rientrato da Torino.

Quest’ultimo si trovava già in uno stato di quarantena volontaria dopo il suo rientro dal Nord.

Si lavora adesso alla ricostruzione dei contatti avuti dai due uomini contagiati nelle ultime due settimane.

– Chiara Di Miele –