La Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Salerno ha intercettato e sequestrato questa mattina un drone carico di droga.

Il mezzo tentava di introdurre anche cellulari, ma il velivolo radiocomandato si è impigliato sui tetti della struttura perciò non è stato complicato catturarlo.

Secondo quanto ricostruito da Emilio Fattorello, Consigliere Nazionale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), il drone trasportava un pacco legato a una lunga lenza da pesca.

“Un agente è riuscito a raggiungere il filo e recuperare sia il velivolo che il carico, al cui interno sono state rinvenute diverse tipologie di droga e dispositivi mobili – ha raccontato Fattorello -. L’episodio si inserisce in un contesto di continui tentativi di introduzione di materiale proibito. Un precedente analogo con un drone carico di droga e telefoni si era verificato lo scorso Ferragosto e le segnalazioni di sorvoli sospetti sono ormai frequenti”.

A margine dell’operazione, l’Osapp ha rilanciato l’allarme sulla situazione gestionale dell’istituto salernitano, definita tra le più critiche del distretto. Solo due giorni fa, infatti, all’interno del carcere erano stati scovati 100 grammi di hashish e circa 20 grammi di cocaina in un deposito.