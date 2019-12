Droga nascosta nei condotti di areazione della cucina. Arrestato sorvegliato speciale a Sapri

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, nel corso di controlli per garantire la sicurezza delle festività, hanno effettuato una perquisizione a casa del sorvegliato speciale Vito Trotta, di 34 anni, arrestato appena due settimane fa dalla Stazione di Sapri con l’accusa di resistenza e ricettazione.

Durante l’operazione, questa volta è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio.

La droga era nascosta in buste di cellophane all’interno dei condotti di areazione della cucina. In totale, i militari hanno sequestrato 170 grammi di hashish suddivisa in ovuli da 9 grammi ciascuno.

Per trasportare le dosi veniva utilizzato l’involucro giallo delle sorprese degli ovetti di cioccolato. Sono stati ritrovati anche un bilancino di precisione e un coltello intriso della sostanza illegale.

Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di droga e ristretto presso la casa circondariale di Potenza.

La droga, di ottima qualità, era già stata in parte smerciata alimentando il mercato illegale delle feste.

– Antonella D’Alto –