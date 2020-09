Drammatico incidente in A2 del Mediterraneo a Campagna. Un morto

Tragico incidente in A2 del Mediterraneo questa mattina all’altezza di Campagna. Per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto che hanno solo potuto constatare la morte dell’automobilista, un cittadino di origini ucraine ma residente in provincia di Avellino, che nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’auto finendo sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto la squadra Anas per ripristinare la normale viabilità che ha subito notevoli rallentamenti.

– Chiara Di Miele –