Dramma della solitudine a Battipaglia, 65enne trovato morto in casa

Il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita in un’abitazione a Battipaglia. Si tratta di un 65enne del posto che viva solo in via Cristoforo Colombo, nel pieno centro cittadino.

A dare l’allarme i vicini di casa che non avevano notizia dell’uomo da diversi giorni. Si erano spesso recati presso la sua abitazione per sincerarsi delle sue condizioni senza avere però alcuna risposta.

Questa mattina, preoccupati, hanno allertato le Forze dell’Ordine. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno purtroppo trovato l’uomo senza vita ed hanno appurato che il decesso è avvenuto qualche giorno fa per cause naturali.

– Paola Federico –