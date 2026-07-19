Drammatica scoperta nella notte a Eboli.

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato scoperto in un terreno in località Cioffi, nei pressi di alcune serre di un’azienda: la richiesta di soccorso è arrivata al 118 intorno alle 3.

Sul posto sono intervenuti prima i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e hanno scoperto il cadavere, e i sanitari della VOPI.

Successivamente, prima dell’alba, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno.

Gli esiti dei primi accertamenti investigativi fanno ritenere che la vicenda sia probabilmente riconducibile a un omicidio e la vittima dell’efferato delitto sia plausibilmente identificabile nel 53enne giornalista Luca Esposito (all’anagrafe Luigi) di Nocera.

Sono in corso le indagini per individuare con certezza l’identità del cadavere e per ricostruire la vicenda.