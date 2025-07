Dramma ieri sera ad Albanella, in località Bosco.

Erano circa le 20 quando un 64enne del posto, ospite di una residenza per anziani, è precipitato da una finestra della struttura perdendo la vita sul colpo.

Secondo quanto appreso sembrerebbe che l’uomo vivesse da tempo come clochard in zona ed era stato sistemato nella residenza per assicurargli un tenore di vita migliore. Nonostante ciò pare che quanto successo possa essere stato un gesto volontario.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 64enne e i Carabinieri della Stazione Matinella per le indagini del caso.