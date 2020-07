Dramma a Potenza. Uomo trovato morto in casa da giorni dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti questo pomeriggio in Via Baracca a Potenza per il soccorso di una persona.

Una volta entrati dalla finestra, i caschi rossi hanno scoperto il corpo di un uomo all’interno del bagno deceduto da diversi giorni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed un’autoscala per un totale di sei unità.

Sul posto presenti gli agenti della Polizia di Stato ed i sanitari del 118.

Sconosciute le cause della morte del’uomo.

– Claudia Monaco –