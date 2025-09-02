Pontecagnano svegliata da un dramma questa mattina quando si è diffusa la notizia della scomparsa di un agente del locale Comando di Polizia Municipale.

Il 41enne, molto stimato in città, questa notte ha perso la vita mentre si trovava nella sua abitazione. L’uomo si sarebbe sparato dei colpi con la pistola di ordinanza.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI giunti con l’automedica. Il suo cuore ha cessato di battere e sul posto si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Il sindaco Giuseppe Lanzara ha scritto un messaggio di cordoglio in memoria dell’agente, definendolo “un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità”.

“Non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene che con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, la fortuna di incontrarlo e mentre scrivo questo post mi sento come una pietra, con una pesantezza d’animo e una tristezza immensa, per via di quello che è accaduto. La nostra comunità è scossa e profondamente ferita. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Il suo ricordo resterà vivo come eredità di valori, luce e insegnamento per ciascuno di noi” ha scritto il primo cittadino.

L’uomo lascia la moglie e due figlie.