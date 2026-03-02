Dramma alle prime luci della mattina a Eboli.

I Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo in Piazza della Repubblica. Si tratta di Badhan Sameer, 40enne indiano.

Sebbene formalmente residente a Montoro, nell’avellinese, l’uomo viveva da tempo in condizione di estrema marginalità e senza fissa dimora sul territorio comunale.

La Polizia Municipale di Eboli, in stretta sinergia con i Servizi Sociali del Comune, aveva monitorato costantemente la situazione dell’uomo negli ultimi mesi, effettuando diverse segnalazioni e tentativi di assistenza. Secondo gli agenti, nonostante le ripetute offerte di accoglienza in strutture protette e centri di assistenza, il 40enne aveva fermamente e ripetutamente rifiutato ogni forma di ricovero istituzionale, scegliendo di restare in strada.

In diverse occasioni la sua presenza sulle panchine cittadine in condizioni climatiche avverse aveva allarmato i passanti. Purtroppo oggi i militari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, presumibilmente riconducibile a cause naturali o legate alle dure condizioni di vita all’aperto.