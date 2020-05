Dramma a Celle di Bulgheria. Giovane donna trovata senza vita nel bagno di casa

Una tragedia si è consumata questa sera a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. Una 27enne del posto è stata trovata priva di vita nel bagno della sua abitazione.

A scoprire il corpo è stato il fratello della giovane in compagnia del padre, che non vedendola uscire dal bagno hanno sfondato la porta per capire cosa stesse succedendo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri e dei militari della Stazione di Torre Orsaia agli ordini del Maresciallo Nucera.

Immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso della ragazza avvenuto a causa di una scarica elettrica.

Sul posto è giunto anche un tecnico per stabilire le cause della dispersione elettrica.

Sul corpo della ragazza è stato disposto l’esame autoptico.

– Maria Emilia Cobucci –