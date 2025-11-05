Dramma nella comunità di Camerota per la morte di un 22enne a seguito di un incidente nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane, residente nel capoluogo del paese costiero, sia improvvisamente caduto dal balcone situato al secondo piano dell’abitazione e sia stato accompagnato dal padre prima al Saut di Marina di Camerota e successivamente all’ospedale di Vallo della Lucania per forti dolori alla schiena dovuti alla caduta.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei medici, purtroppo, per il 22enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite che aveva riportato, il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri.

Sulla vicenda stanno cercando di far luce i Carabinieri della locale Stazione, i quali stanno raccogliendo indizi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Affranta e scioccata la comunità di Camerota per la perdita di un giovane che, tra l’altro, compiva gli anni proprio oggi.