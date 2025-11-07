Questa mattina a Potenza si è tenuta la presentazione del capitolo lucano del dossier statistico sull’immigrazione, redatto dal Centro Studi e Ricerche Idos.

Dai dati è emerso che sono 27.359 i cittadini stranieri residenti in Basilicata a fine 2024 e il dato è in crescita del 7,7% rispetto al 2023. Gli stranieri incidono per il 5,2% sulla popolazione regionale: un dato in netta crescita rispetto a dieci anni prima (3,1%), con la componente femminile che si attesta al 44,3%. Il potentino accoglie il 49,3% mentre il restante nel materano.

Nel 2024 sono state richieste 830 cittadinanza italiane nella provincia di Potenza, un dato che nell’arco di dieci anni risulta quintuplicato. Le famiglie che si insediano entrano a far parte dell’intero tessuto sociale, dunque i figli vanno regolarmente a scuola.

“Il dato lucano – ha commentato la redattrice del report sulla Basilicata Paola Andrisani – è in lieve crescita. Non c’è una rivoluzione ma una stabilizzazione della presenza. Significativo è l’aumento dei nuovi nati con il 7,8% e il dato delle scuole che rappresentano il segnale di un forte radicamento territoriale che non significa invasione, ma stabilità scelta da numerose famiglie che decidono di contribuire all’economia regionale ed alla stessa sopravvivenza al fenomeno dello spopolamento”.

Negli istituti scolastici regionali sono 3.767 gli studenti stranieri, il 5,3% della popolazione scolastica regionale, di cui 1.616 nati in Italia (42,9%), con un aumento del 4,6%.

In aumento i permessi di soggiorno: ne sono stati rilasciati 1.918, il 21% per ragioni di lavoro e con riferimento alle attività lavorative. Inoltre, alla fine del 2024 in Basilicata sono attive 2.436 imprese gestite da cittadini nati all’estero (il 4,2% del totale delle aziende lucane, con una crescita dell’1,3% rispetto al 2023 e del 9% rispetto al 2019), di cui il 69,7% originario di Paesi extra Ue.

La maggior parte di queste attività opera nel settore dei servizi (61,2%), con una quota significativa nel comparto del commercio (37,6%). Infine rispetto alla forza lavoro gli immigrati rappresentano il 6,1% dei 196.800 occupati totali in Basilicata.