C’è un legame tra gengive e qualità del sonno? Spesso pensiamo alla salute della bocca come a qualcosa di isolato, ma non è così.

Problemi come la parodontite possono essere strettamente collegati alle apnee notturne (OSAS)? Infiammazioni gengivali trascurate possono influire sul benessere generale del corpo, arrivando a condizionare persino il modo in cui riposiamo e respiriamo durante la notte.

Per anni abbiamo considerato la salute dei denti e la qualità del sonno come due fattori separati. Tuttavia, la ricerca medica ha portato alla luce una verità sorprendente: esiste una relazione bidirezionale tra la parodontite e i disturbi del sonno, in particolare l’apnea ostruttiva del sonno (OSA). Se le tue gengive soffrono il tuo sonno potrebbe risentirne e viceversa.

​La parodontite è un’infiammazione cronica di origine batterica che distrugge i tessuti di supporto del dente. Ma l’infiammazione non resta confinata alla bocca. I mediatori infiammatori prodotti dai tessuti gengivali malati possono entrare nel flusso sanguigno. Questo stato infiammatorio sistemico può influenzare il sistema nervoso centrale e i ritmi circadiani, rendendo il sonno più frammentato e meno ristoratore.

​Il legame più forte è stato riscontrato con le apnee ostruttive del sonno, una condizione in cui la respirazione si interrompe ripetutamente durante la notte. Chi soffre di apnee tende a respirare con la bocca e questo provoca secchezza delle fauci. Senza l’azione protettiva e detergente della saliva i batteri responsabili della parodontite proliferano più velocemente. Le continue interruzioni di ossigeno tipiche delle apnee aumentano lo stress ossidativo nel corpo, che a sua volta aggrava la distruzione dei tessuti parodontali.

