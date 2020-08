Dopo l’avvelenamento di numerosi cani a Sassano prende vita la Guardia Nazionale Ambientale

Scossi dall’avvelenamento di diversi cani avvenuto giorni fa in via Ascolese a Sassano, la Vice Responsabile del Distaccamento di Salerno della Guardia Nazionale Ambientale, Giuseppina Libretti, non ci sta a stare con le mani in mano e forma la Guardia Nazionale Ambientale sul territorio sassanese.

“Già molte le adesioni – spiega colei che sarà ideatrice e portavoce di un progetto che sta nascendo – ci sarà un’oasi del cane dove i cani saranno curati, sterilizzati e soprattutto tutelati. Già nei mesi scorsi la Dirigenza provinciale della Guardia Nazionale Ambientale ha chiesto al Comune di Sassano un protocollo d’intesa ed ad oggi nessuna risposta. Ma la nostra missione va avanti, non si ferma ad alcuni rallentamenti della politica“.

“Ci saranno e sono già in atto pattuglie della Guardia Nazionale Ambientale sul nostro territorio – conclude – il dirigente provinciale Antonio D’Acunto ci ha dato la massima disponibilità impegnando uomini e donne pronti a mettersi in gioco per tutelare e difendere i nostri amici animali e tutto l’ambiente già maltrattato ogni giorno“.

– redazione –