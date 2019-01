Dopo 16 anni don Nicola Coiro, sacerdote originario di Sant’Arsenio, lascia le parrocchie di Roscigno e Bellosguardo che ha guidato fin dal lontano 2003.

Ieri a Roscigno il saluto dei fedeli all’amato e stimato parroco, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Pino Palmieri, gli ospiti del locale Sprar e tante persone particolarmente affezionate a don Nicola che negli anni di attività nelle due parrocchie alburnine ha lasciato nella comunità un ricordo particolarmente incisivo. Due anni fa, in occasione dei festeggiamenti di San Nicola, Patrono di Roscigno, l’Amministrazione Palmieri conferì a don Nicola Coiro anche la cittadinanza onoraria.

Forte l’emozione vissuta durante la cerimonia per ringraziare il parroco di quanto portato avanti finora. Segno tangibile della stima e dell’affetto nutriti nei suoi confronti una targa donatagli proprio dagli amministratori roscignoli. “Vi ringrazio per la vostra amicizia – ha detto don Nicola ai fedeli – e la vostra vicinanza. Abbiamo vissuto momenti belli e brutti, ma che ci hanno permesso di camminare e crescere insieme. 16 anni non sono pochi, non ci si può dimenticare. Mi avete dato tanto e spero di aver dato tanto a voi“.

“Don Nicola ci ha supportati e sopportati, -ha dichiarato Palmieri – è stato un elemento importante per questa piccola comunità in cui abbiamo tanto bisogno di vicinanza. Per 16 anni ha donato parte della sua vita per noi e questo deve rimanere indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti“.

Don Nicola guiderà adesso la parrocchia di Sant’Anna a Montesano Capoluogo, prendendo il posto di don Donato Romano, cappellano dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Giungerà invece nelle parrocchie di Roscigno e Bellosguardo don Antonio Romaniello, che fino ad oggi ha coadiuvato don Giuseppe Radesca nella parrocchia di Padula.

– Chiara Di Miele –