Si è svolto ieri a Salerno l’incontro “L’Espresso delle Idee” promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, che ha lanciato il “Business Speed-Date” per connettere generazioni di donne e imprese.

La presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino ha partecipato all’appuntamento in qualità di membro del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno.

“L’evento di ieri mattina – afferma la dottoressa Aquino – è stato un momento bellissimo che ha creato connessioni, ha fatto emergere un confronto costruttivo e ha avvicinato le generazioni, creando network tra imprenditrici, studentesse e startupper, senza differenze di età”.