Donna ubriaca ritrovata con droga a Battipaglia. Scatta il Daspo Urbano
Questa mattina a Battipaglia gli agenti della locale Polizia Municipale, coordinati dal Tenente Domenico Di Vita, hanno sorpreso una donna ubriaca in via Borsellino.
La rumena è stata inoltre ritrovata con 8,67 grammi di droga per uso personale. Per questo motivo è stata segnalata alla Prefettura di Salerno.
Nei suoi confronti è stato emesso un Daspo Urbano con ordine di allontanamento dai luoghi della condotta illecita, a seguito anche della manifesta ubriachezza per l’uso spropositato di alcolici.