Tragedia questo pomeriggio all’ospedale di Lagonegro dove una donna è deceduta dopo il parto.

Ancora oscure le cause che hanno portato alla morte della 36enne originaria di Scalea, mentre il neonato è riuscito a venire alla luce. Sulla vicenda è intervenuta subito l’Azienda ospedaliera “San Carlo” che ha annunciato l’istituzione di un gruppo tecnico interno con lo scopo di chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, hanno espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia della giovane donna. “In questo momento di incommensurabile sofferenza – hanno sottolineato Bardi e Latronico – il nostro pensiero e l’abbraccio dell’intera comunità lucana vanno al marito, ai familiari e a quel bambino che dovrà crescere senza l’affetto della propria madre”.

Il Presidente e l’assessore riferiscono di aver già dato precise disposizioni ai vertici sanitari affinché si attivino immediatamente tutte le procedure interne necessarie per fare piena luce sull’accaduto. “È doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi – hanno continuato Bardi e Latronico -. Abbiamo chiesto una relazione puntuale ai dirigenti sanitari, pur ribadendo il nostro totale e assoluto rispetto per gli accertamenti già avviati dalla magistratura, nella quale riponiamo la massima fiducia. La Regione Basilicata resterà vigile e a disposizione delle autorità competenti per garantire che la verità emerga con la massima trasparenza, a tutela della dignità della vittima e del diritto alla salute dei cittadini”.