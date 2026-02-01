Momenti di grande apprensione questa mattina sul lungomare di Sapri dove una donna di 76 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30, all’altezza di via Cesarino, in un tratto particolarmente trafficato della Strada Statale 18.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata urtata da un’auto in transito. L’impatto l’ha scaraventata sull’asfalto, provocandole diverse fratture. Subito dopo l’incidente l’automobilista si è fermato per prestare soccorso, accompagnando la donna al vicino ospedale “Immacolata”.

Le condizioni della 76enne sono apparse fin da subito serie, con fratture multiple, tanto da rendere necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera più attrezzata. Dopo le prime cure e gli accertamenti clinici è stato quindi disposto il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Ad occuparsi delle operazioni di sicurezza sono stati i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Luogotenente Pietro Marino, insieme agli agenti della Polizia Municipale guidati dal Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa. Le forze dell’ordine hanno scortato l’ambulanza fino al Campo Sportivo comunale “Matteo Covone”, da tempo punto di atterraggio delle eliambulanze.

Una partita di calcio in programma nella stessa struttura ha subito un ritardo di circa 40 minuti per consentire le operazioni di atterraggio e decollo in piena sicurezza.