Paura ieri sera a Salerno per una donna che è stata investita da un’automobile in transito su Corso Vittorio Emanuele.

Il conducente alla guida della Smart, per cause da accertare, ha travolto la malcapitata che camminava a poca distanza dalla stazione ferroviaria. I passanti e alcuni militari dell’Esercito hanno prestato i primi soccorsi alla donna investita e allertato il 118.

I sanitari, giunti in ambulanza, l’hanno presa in carico e trasportata all’ospedale “Ruggi” per le cure del caso.

La dinamica dell’investimento è al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi.