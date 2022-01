Donna investita a Vietri di Potenza. Carabinieri individuano presunta auto pirata

Sono bastate poche ore di indagini ai Carabinieri per risalire a quella che potrebbe essere l’auto pirata che nella serata di ieri ha investito una donna di 67 anni di Vietri di Potenza, fuggendo via senza prestare soccorso.

Infatti un uomo, non residente in paese, è stato individuato e trasferito in caserma a Vietri di Potenza all’alba. La sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti. I Carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con l’Autorità Giudiziaria per accertare la responsabilità. Successivamente si esprimerà il magistrato di turno del Tribunale di Potenza.

Ricordiamo che ieri sera la donna è stata investita lungo la Strada Comunale 12 Vietrese, a un chilometro dal centro abitato. Il tutto è accaduto qualche minuto prima delle ore 19.30. La 67enne, in compagnia di un’amica, stava passeggiando, quando un’auto diretta nel centro abitato, proveniente frontalmente, l’ha colpita senza prestare soccorso e fuggendo via. La donna, che ha fatto un volo di qualche metro finendo sull’asfalto, è rimasta ferita in particolare al capo e sul volto andando probabilmente a sbattere anche contro un muretto. Era sottobraccio a un’amica, che immediatamente, sotto shock, ha allertato i soccorsi.

Sul posto poco dopo sono giunte due ambulanze del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri. La donna è stata subito presa in cura dai sanitari e poi trasferita all’ospedale “San Carlo” di Potenza per le cure del caso.

La donna è arrivata al Pronto Soccorso in codice giallo e, pur non essendo in pericolo di vita, dovrà subire diversi interventi e resta ricoverata.

Immediate le indagini dei Carabinieri per risalire all’auto pirata, anche con l’analisi dell’impianto di video sorveglianza comunale che ha dato importanti elementi sul traffico in quel lasso di tempo. Raccolte anche alcune testimonianze e anche quelle della donna che stava passeggiando con la persona poi investita.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Potenza, guidati dal Capitano Alberto Calabria, e i militari del Nucleo Investigativo guidati dal Capitano Mauro Marati.

