Donna incinta con sospetto Coronavirus all’ospedale di Polla. Isolato il reparto di Ginecologia e Ostetricia

Donna incinta con sospetto Coronavirus all’ospedale “Curto” di Polla.

È scattato immediato un provvedimento cautelativo dal Direttore sanitario Luigi Mandia che ha sospeso oggi l’attività dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia e chiuso così il reparto.

La donna, incinta di qualche settimana, è giunta con uno stato febbrile presso il nosocomio pollese. Si trova in isolamento in una stanza del reparto in attesa dei risultati del tampone per il Covid-2019.

Nel frattempo il reparto è stato bonificato e la dirigenza sanitaria ha disposto la quarantena per il personale dipendente dell’Unità di Ginecologia.

I sanitari, il personale infermieristico e le pazienti non potranno lasciare il reparto fino al responso del tampone che giungerà nei prossimi giorni o alla conseguente quarantena.

– Claudia Monaco –