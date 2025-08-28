“Una giovane donna di Salerno da quasi due anni vive un incubo fatto di minacce, persecuzioni e violenze da parte dell’ex fidanzato. L’uomo, già protagonista di abusi e maltrattamenti, in passato si è presentato più volte sotto casa della ragazza armato di coltello. Per queste sue condotte attualmente è ristretto agli arresti domiciliari ma nonostante questo sta continuando a minacciare la sua ex compagna, utilizzando i social come cassa di risonanza per intimidazioni gravissime: ‘Non sentitevi intoccabili, il piombo non ha pregiudizi’, ‘Vi farò mangiare tante di quelle pallottole che nemmeno i giubbotti vi salveranno’. Queste alcune delle frasi comparse sotto a foto di pistole”.

E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli a cui la donna si è rivolta per raccontare la sua storia.

Come sottolineato: “Negli ultimi giorni alle minacce si è aggiunto anche il fratello dell’ex che in più occasioni ha seguito e intimidito la donna, arrivando a minacciare di morte lei e i suoi figli. Tutto ciò è stato regolarmente denunciato”.

La giovane ha inoltre raccontato di essere stata costretta a lasciare la propria abitazione per sfuggire alle continue visite indesiderate e minacciose. Una decisione che ha comportato anche un pesante aggravio economico. “Oggi vive come una fuggitiva, non può parcheggiare la macchina sotto casa per paura che il suo nuovo indirizzo venga scoperto, non può condurre una vita normale. Una condizione di ingiustizia totale che la costringe a nascondersi, mentre chi la minaccia continua a incutere terrore”.

“È inaccettabile che una donna sia costretta a vivere in clandestinità per sfuggire alle minacce di chi dovrebbe invece stare dietro le sbarre. Non basta una misura blanda come gli arresti domiciliari quando ci sono minacce di morte reiterate, violenze e persecuzioni. Questa giovane madre vive barricata, scappa, si nasconde, mentre chi la minaccia continua a diffondere odio e terrore, utilizzando anche i social come megafono. È la dimostrazione che si deve fare molto di più, pene certe, misure efficaci e protezione reale per le vittime. Non possiamo accettare che donne e bambini diventino prigionieri delle loro case o della paura, mentre i violenti continuano a sentirsi padroni di vita e di morte. Questo caso non riguarda solo una singola donna ma tutte le vittime che ogni giorno subiscono minacce e maltrattamenti” dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e da Dario Barbirotti, rappresentante di Europa Verde a Salerno.