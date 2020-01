Donna di Capitello investita da un’auto mentre passeggia lungo la S.S.18. Ricoverata in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio lungo la Strada Statale 18 nei pressi dell’albergo “Eden Park” a Capitello.

Una 55enne del posto, a piedi lungo la strada, per cause in corso di accertamento è stata investita da una Mercedes Classe A con alla guida un 63enne di Salerno. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Vibonati agli ordini del Maresciallo Francesco Barile, per gli accertamenti del caso, e dei sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri dove la donna è stata immediatamente trasportata in codice rosso.

A causa delle gravi ferite riportate la 55enne è stata trasferita fin da subito nel reparto di Rianimazione. In seguito i medici hanno deciso di trasferirla presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, nel reparto di Neurochirurgia, a causa di un’emorragia cerebrale.

Illeso invece l’uomo alla guida dell’automobile che ha prestato i primi soccorsi.

– Maria Emilia Cobucci –