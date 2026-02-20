Una donna è stata aggredita e derubata a Pontecagnano da due minorenni.

La malcapitata è stata sorpresa alle spalle in via Magazzeno e i due le hanno portato via un borsello con circa 400 euro e degli anelli in oro.

E’ stata presentata denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri che hanno avviato un’indagine e i militari hanno identificato i minori. Nei loro confronti è stata predisposta una misura cautelare di affidamento ad una comunità.