Donna salvata lungo l’A2 del Mediterraneo dalla Polizia Stradale.

L’accaduto è avvenuto ieri: una 59enne del napoletano avrebbe accusato un malore probabilmente a causa di un attacco di panico dovuto al traffico molto intenso e al forte caldo. La 59enne si è fermata al km 131 direzione Nord, poco prima dello svincolo di Lagonegro sud, e ha perso i sensi.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro, agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano, che sono riusciti a farla rinvenire in attesa dell’arrivo del 118.

La signora era sola a bordo e stava rientrando presso la sua residenza. In serata è stata dimessa dal Pronto soccorso di Lagonegro. La donna si è recata poi presso la Sottosezione lagonegrese per ringraziare gli agenti intervenuti.