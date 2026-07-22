Si rinnova nel salernitano l’appello alle donazioni di sangue soprattutto durante il periodo estivo, quando la richiesta aumenta e le scorte diminuiscono.

Sabato 25 luglio al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Polla sarà possibile partecipare ad una mattinata di raccolta straordinaria, che verrà replicata anche il 2 e il 30 agosto. Inoltre è possibile donare regolarmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 10.00.

Anche l’Avis di Battipaglia nel weekend fa appello ai donatori. Domenica 26 luglio dalle 8.00 alle 11.30 si può donare all’ospedale “Santa Maria della Speranza” recandosi al Centro Trasfusionale. Per informazioni rivolgersi al 339/7069702.

Donazioni anche ad Oliveto Citra, sempre il 26 luglio, recandosi in Piazza Europa dalle 8.00 alle 11.30. Per informazioni rivolgersi alla Croce Gialla al numero 331/3424947.

Prima di donare si può fare una leggera colazione, evitando latte e derivati. Per essere donatori bisogna avere almeno 18 anni e godere di un buono stato di salute.