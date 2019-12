Donazione organi. Domani a Oliveto Citra “Insieme per donare…Parole, testimonianze, poesia e musica”

Si terrà domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 17:30, presso la parrocchia S.Maria della Misericordia di Oliveto Citra, l’evento “Insieme per donare… Parole, testimonianze, poesia e musica” realizzato in collaborazione con lo Sportello Amico Trapianti nell’ambito del progetto di sensibilizzazione promosso dall’Asl Salerno per diffondere la cultura della solidarietà e della donazione degli organi.

La serata prevede un incontro con interventi sul tema, l’esibizione del gruppo gospel Soul Six e la performance “Pensieri e parole” degli attori Paolo Caiazzo e Federico Salvatore.

L’evento rientra nel più ampio programma operativo, coordinato dal Centro Regionale Trapianti, che ha come obiettivo quello di offrire uno strumento di orientamento, accompagnamento e informazione per donatori, potenziali donatori e pazienti in attesa di trapianto e al tempo stesso di creare una rete tra il mondo della scuola, la società, le istituzioni e il mondo del volontariato.

Il progetto è inserito nel Catalogo per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2019/2020 dell’ASL Salerno, area tematica “La Cultura della Solidarietà”, predisposto dall’Unità Operativa Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione.

– Antonella D’Alto –