Donazione organi. Domani a Battipaglia l’evento “Musica e Poesia per… Sportello Amico Trapianti”

Si intitola “Musica e Poesia per… Sportello Amico Trapianti” l’evento in programma domani alle ore 17:00, presso il Salotto Comunale del Comune di Battipaglia, realizzato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione promosso dall’Asl Salerno per diffondere la cultura della solidarietà e della donazione degli organi.

Ad animare la serata il gruppo musicale “QuasiManouche”, di cui fa parte il dottor Fernando Chiumiento, Direttore del Dipartimento Area Critica dell’Asl Salerno, medico con la passione della musica. La band proporrà brani tratti dal proprio repertorio ispirato al grande Django Reinhardt, chitarrista vissuto nella prima metà del secolo scorso. L’attore e regista Enzo Fauci reciterà invece alcune poesie scelte per l’occasione.

L’evento è stato realizzato dallo Sportello Amico Trapianti dell’Asl Salerno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Battipaglia e rientra nell’ambito di un più ampio programma operativo, coordinato dal Centro Regionale Trapianti, che ha come obiettivo quello di offrire uno strumento di orientamento, accompagnamento e informazione per donatori, potenziali donatori e pazienti in attesa di trapianto e al tempo stesso di creare una rete tra il mondo della scuola, la società, le istituzioni e il mondo del volontariato.

Il progetto è inserito nel Catalogo per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2019/2020 della ASL Salerno, area tematica “La Cultura della Solidarietà”, predisposto dall’Unità Operativa Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione.

– Antonella D’Alto –