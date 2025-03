Continua la raccolta di sangue con la Croce Rossa Italiana comitato di Salerno.

E’ infatti in programma per sabato 5 aprile, dalle ore 8 alle ore 12, una donazione presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Chiunque voglia dare il proprio contributo potrà farlo compilando il Form (CLICCA QUI o scannerizza il Qr-code in locandina) e procedendo alla prenotazione.

La mattina è preferibile fare una leggera colazione con caffè, thè e un paio di fette biscottate. Bisogna evitare di assumere latte e derivati, uova e dolci.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 393 8726176 o inviare una mail all’indirizzo donatorisangue@crisalerno.it. Per restare sempre aggiornati sugli eventi in programma nei vari ospedali salernitani basta seguire le pagine di Facebook e Instagram.