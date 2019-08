Donazione degli organi. Al Parco Archeologico di Paestum domani la postazione dedicata dell’ASL

Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 18.00 nel Parco Archeologico di Paestum l’ASL Salerno sarà presente con postazioni dedicate per sensibilizzare, diffondere la cultura della solidarietà e della donazione degli organi e informare la cittadinanza sulle attività dello “Sportello Amico Trapianti” dell’azienda sanitaria salernitana.

Il progetto “Sportello Amico Trapianti” rientra in un più ampio programma operativo del Centro Regionale Trapianti e ha come obiettivo quello di promuovere nei territori di competenza la cultura della donazione, creando una rete tra il mondo della scuola, le Istituzioni e le organizzazioni di volontariato e proponendosi come strumento di orientamento, accompagnamento e informazione per i donatori, i potenziali donatori e i pazienti in attesa di trapianto.

Allo “Sportello Amico” si possono rivolgere i cittadini che vogliono manifestare il proprio consenso alla donazione o che vogliono ricevere ogni informazione sull’argomento anche relativamente al rimborso spese trapiantati. Numero verde a cura del Centro Regionale Trapianti della Regione 800202023. Clicca QUI per trovare lo Sportello più vicino.

All’appuntamento di Paestum, con ingresso libero, sarà possibile anche assistere all’accompagnamento musicale del gruppo “QuasiManouche”.

Lo stesso evento verrà ripetuto giovedì 19 settembre alle ore 18.00 sempre nel Parco Archeologico.

– Chiara Di Miele –