L’Associazione donatori e volontari personale della Polizia di Stato DonatoriNati continua anche a marzo la sua attività di raccolta sangue.

L’invito a donare il sangue è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra 18 e 65 anni. Si ricorda che per effettuare una donazione di sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore a 50 chili. Inoltre, è essenziale recarsi al prelievo a digiuno, con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Non è consentito ingerire latte e derivati (requisiti).

L’evento di raccolta è nazionale e per la Campania aderiscono all’iniziativa anche gli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Si ricorda ai donatori di specificare sempre la propria appartenenza all’ADVPS Campania e di inviare una foto del certificato di donazione. Tutte le informazioni per i donatori campani possono essere reperite telefonando al referente Tommaso Delli Paoli al 393 220 0615.