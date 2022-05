Donata al Comune di Marsicovetere “La Scultura dei Migranti” dell’artista Yusuf Hayate

Ieri pomeriggio all’ingresso del Cimitero di Marsicovetere si è svolta la cerimonia di donazione al Comune de “La Scultura dei Migranti” di Yusuf Hayate, artista emergente di origini marocchine ed esponente della nuova corrente artistica contemporanea della Weltanschart.

Ad ispirare la creazione dell’opera le vicende dei migranti giunti in Basilicata e in Val d’Agri nella grande migrazione degli anni ’90 ed in particolare la storia del padre di Yusuf, Mohamed Hayate.

L’Amministrazione comunale di Marsicovetere, guidata dal sindaco Marco Zipparri, conferma in questo modo la sua attenzione ai temi dell’inclusione, dell’accoglienza ed integrazione multietnica della cittadina. La donazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’associazione “Alba”.

“La scultura è dedicata ai migranti, – spiega l’artista – a tutti coloro che sono costretti a lasciare il proprio posto di origine, fatto di certezze fisse e che vanno in mare aperto incontro a mille insidie e pericoli con il desiderio stretto nelle mani e nel cuore di trovare condizioni più favorevoli ai propri bisogni esistenziali e umani“.