Don Loreto Ferrarese arriva a Piaggine per celebrare la prima messa. I parrocchiani disertano la chiesa

A Piaggine gli animi e i cuori sono ancora infervorati per la partenza di don John, sacerdote di origini colombiane che fino a qualche giorno fa ha sostituito il vecchio parroco, don Aniello Palumbo. Al suo posto, così come stabilito da un decreto di nomina del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Ciro Miniero, da oggi è arrivato don Loreto Ferrarese, parroco anche a Laurino, Campora e Valle dell’Angelo.

Alla prima messa celebrata da don Loreto questo pomeriggio, però, non hanno preso parte i parrocchiani di Piaggine, che hanno disertato l’appuntamento vespertino e sono rimasti in strada come segno di protesta. In queste settimane, infatti, i piagginesi hanno manifestato ogni giorno la loro contrarietà al fatto che don John fosse stato allontanato per far posto a don Loreto. Tra le motivazioni della protesta anche il fatto che quest’ultimo regge quattro parrocchie e quindi la gente teme una sua limitata presenza.

Petizioni, striscioni anche al di là dei confini territoriali e presidi serali in chiesa non sono valsi a far cambiare idea a Monsignor Miniero. Qualche giorno fa, oltretutto, d’improvviso è comparso un lucchetto a chiudere il cancello del piazzale antistante alla chiesa e non è stato possibile capire chi sia stato ad apporlo.

Oggi pomeriggio soltanto il sindaco Guglielmo Vairo è entrato a salutare il nuovo parroco, mostrandogli il punto di vista dei fedeli della comunità. Il sacerdote ha chiesto ai parrocchiani di entrare in chiesa, con la promessa di aiutarli a risolvere la questione alimentatasi in questi giorni, ma tutti hanno rifiutato, restando fuori.

Fermi, dunque, nel loro intento, i fedeli di Piaggine continuano compatti a non accettare di buon grado quanto deciso dal Vescovo e anche oggi hanno dimostrato di non voler tornare indietro sui propri passi, continuando a manifestare il proprio dissenso.

– Chiara Di Miele –

